В Усть-Вымском районе глава компании при добыче песка нанес ущерб почти на 4 миллиона рублей
- 18:00 8 апреля
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- Елизавета Петрова
В Усть-Вымском районе руководитель компании, занимающейся добычей песка, причинил значительный ущерб в размере многомиллионной суммы. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.
Суд Коми вынес приговор, в соответствии с которым экс-генеральному директору компании был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение правил охраны окружающей среды.
Кроме того, ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с разработкой месторождений и добычей полезных ископаемых в течение двух лет.
Судебные процедуры в отношении подсудимого продолжались с 27 сентября 2019 года по 18 марта 2022 года. В течение этого периода он занимал должность директора компании.
В январе 2020 года предприятие получило лицензию на разведку и добычу строительного песка на месторождении «Кырс». Позднее районная администрация заключила с данной фирмой договор аренды земельного участка с целью недропользования.
В марте 2022 года Арбитражный суд Коми признал компанию банкротом, однако подсудимый продолжал давать указания сотрудникам по добыче песка. На арендованном участке был снят и перемещен плодородный слой почвы, который составлял площадь 4,2 тысячи квадратных метров, а также было изъято почти 12 тысяч кубических метров песка.
Общая сумма причиненного ущерба составила 2,1 миллиона рублей. При этом незаконное использование недр привело к ущербу для бюджета Коми, превысившему 1,8 миллиона рублей.
На судебном заседании подсудимый отказался признавать свою вину и пояснил, что в период своего руководства не выполнял земляные работы за пределами горного отвода месторождения «Кырс», не давал указаний сотрудникам и не допускал нарушений.