В Усть-Вымском районе глава компании при добыче песка нанес ущерб почти на 4 миллиона рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усть-Вымском районе руководитель компании, занимающейся добычей песка, причинил значительный ущерб в размере многомиллионной суммы. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми. Суд Коми вынес приговор, в соответствии с которым экс-генеральному директору компании был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение правил охраны окружающей среды.

Кроме того, ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с разработкой месторождений и добычей полезных ископаемых в течение двух лет.

Судебные процедуры в отношении подсудимого продолжались с 27 сентября 2019 года по 18 марта 2022 года. В течение этого периода он занимал должность директора компании.

В январе 2020 года предприятие получило лицензию на разведку и добычу строительного песка на месторождении «Кырс». Позднее районная администрация заключила с данной фирмой договор аренды земельного участка с целью недропользования.



В марте 2022 года Арбитражный суд Коми признал компанию банкротом, однако подсудимый продолжал давать указания сотрудникам по добыче песка. На арендованном участке был снят и перемещен плодородный слой почвы, который составлял площадь 4,2 тысячи квадратных метров, а также было изъято почти 12 тысяч кубических метров песка.