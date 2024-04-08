Скумбрия будет вкуснее семги и горбуши: никакого уксуса в составе

Этот рецепт приготовления скумбрии без уксуса гарантирует более вкусный результат, чем у красной рыбы. Весь процесс занимает всего лишь 3 часа, а усилий на его выполнение вы будете тратить минимум.

Для этого замечательного блюда вам понадобятся всего две сырые скумбрии. Разрежьте их на куски, удалив плавники, голову, внутренности и хвост. Не забудьте промыть кусочки внутри, чтобы избавиться от черной пленки, иначе рыба может получить горечь.