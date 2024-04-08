Скумбрия будет вкуснее семги и горбуши: никакого уксуса в составе
- 00:00 9 апреля
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- Служба новостей
Этот рецепт приготовления скумбрии без уксуса гарантирует более вкусный результат, чем у красной рыбы. Весь процесс занимает всего лишь 3 часа, а усилий на его выполнение вы будете тратить минимум.
Для этого замечательного блюда вам понадобятся всего две сырые скумбрии. Разрежьте их на куски, удалив плавники, голову, внутренности и хвост. Не забудьте промыть кусочки внутри, чтобы избавиться от черной пленки, иначе рыба может получить горечь.
Затем сложите рыбу в глубокую посуду и залейте крепким раствором соли (3 столовые ложки на стакан воды). Прижмите рыбу грузом, чтобы она не плавала на поверхности, и поставьте в холодильник на 2 часа.
После этого откиньте жидкость, нарежьте две луковицы крупными кольцами и уложите их слоями между кусками рыбы. Добавьте по 2 столовые ложки растительного масла и лимонного сока.
Закройте банку, встряхните ее и поставьте в холодильник еще на 1 час. Готовое блюдо подавайте к столу с отварным горячим картофелем. Великолепный вкус гарантирован, пишет ngnovoros.ru.