Появилась информация, сколько деревьев хотят высадить в 2024 году в Сыктывкаре

В Сыктывкаре продолжают активную работу по озеленению. Мэр этого города рассказал о планах на это год в социальных сетях.

В настоящее время работы по озеленению запланированы в 14 общественных территориях. Общее число высаженных деревьев будет составлять 72 клена, 41 липу, 35 берез, 25 ив, 1 сосну и 532 кустарника, а также более двух тысяч квадратных метров газона.