Появилась информация, сколько деревьев хотят высадить в 2024 году в Сыктывкаре
- 17:15 8 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре продолжают активную работу по озеленению. Мэр этого города рассказал о планах на это год в социальных сетях.
В настоящее время работы по озеленению запланированы в 14 общественных территориях. Общее число высаженных деревьев будет составлять 72 клена, 41 липу, 35 берез, 25 ив, 1 сосну и 532 кустарника, а также более двух тысяч квадратных метров газона.
Зеленая растительность будет присутствовать на разных участках улиц, включая Серова, Школьную, Интернациональную, Тентюковскую, Петрозаводскую и также на Покровском бульваре у дома №9.
Кроме того, новые зеленые зоны появятся в Сквере в Кируле, на площадке "Под часами" и в Парке Строитель. А также в Сквере по улице Малышева, 13, и рядом с памятником участникам Великой Отечественной Войны в Краснозатонском будет установлен свежий газон.