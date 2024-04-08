Конфликты с руководством происходили у 44% работающих сыктывкарцев
- 15:45 8 апреля
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- Елизавета Петрова
Стало известно, сколько работающих жителей Сыктывкара конфликтуют с руководством. Исследование проводили сотрудники сервиса SuperJob.
В Сыктывкаре 44% работников ссорятся с руководством. В то же время, 33% опрошенных обвиняют в этом начальство. Опыт служебных конфликтов имеют 41% работников города: 6% из них признали, что последний конфликт был их инициативой, 10% обвиняют других участников рабочего процесса, а 25% - коллег.
При этом, конфликты с руководством возникали у 44% работников Сыктывкара: 33% из них винят в этом начальство, а 8% - других людей. Дополнительно, 3% работников признались, что они сами провоцировали последний конфликт.
Среди представителей руководства о конфликтах рассказали 36% опрошенных сыктывкарцев: 10% из них назвали себя инициаторами, 20% винят руководителей в конфликтах с подчиненными, а еще 6% - других участников рабочего процесса.