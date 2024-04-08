Сыктывкарка Татьяна Седрисева признана лучшей «Райдой»

Татьяна Седрисева из Сыктывкара признана лучшей участницей республиканского конкурса "Коми войтыр", который прошел в столице региона в выходные. Этот конкурс, инициированный общественным движением "Коми войтыр", проводится раз в два года с 2006 года.

Главная цель этого конкурса заключается в популяризации и развитии традиций, обычаев и языка коми народа, передаче духовного опыта будущим поколениям и формировании современного образа коми девушки в условиях сохранения богатого культурного наследия. В этом году в конкурсе участвовало 12 девушек в возрасте от 16 до 25 лет из разных городов и районов Коми.



Конкурс проходил в два этапа. Сначала участницы из разных муниципалитетов, таких как Корткеросский, Ижемский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Койгородский, Удорский районы, Сосногорск, Печора, Сыктывкар, Эжва и Ухта, прошли отборочный тур, а затем продемонстрировали свои таланты на региональном уровне.



Каждый год конкурс удивляет зрителей многообразием талантов коми девушек. Участницы представили парад родной культуры и прошли различные испытания. Например, в субботу они демонстрировали знание коми языка, культуры и истории своего родного северного края.