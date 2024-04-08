Забудьте про навоз: просто полейте землю этим удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

Чтобы урожай был богатым и вкусным, растения необходимо подкармливать во время вегетации. Это можно делать с помощью промышленных удобрений или народных методов. Народные методы основываются на использовании природных питательных веществ, которые органически подходят для питания растений.



При посадке рассады томатов рекомендуется положить на дно лунки кусочек свежей рыбы или маленькую рыбку типа кильки, посыпать её чайной ложкой золы, затем присыпать землёй и посадить рассаду. Такой метод обеспечивает растение фосфором, калием и микроэлементами.



Для посадки огурцов на дно лунки следует положить совок свежего навоза, присыпать землёй, сверху добавить ещё один совок перепревшего навоза или перегноя, смешанного со столовой ложкой золы, и посадить растение. Этот метод обеспечивает его азотом, микроэлементами и теплом для корней, что особенно важно для теплолюбивых культур.



Во время роста томатов и огурцов, примерно через 15-20 дней после посадки и далее раз в месяц, рекомендуется подкармливать растения настоем крапивы и других сорняков. Для этого заполните ёмкость на две трети травой, предварительно измельчённой, залейте водой, накройте крышкой и оставьте бродить на неделю-полторы. Когда начнётся активное выделение газов, удобрение будет готово. Разбавьте его водой в соотношении 1 к 10 и внесите под корень, примерно от одного до двух литров на растение. Этот метод обеспечивает культуры азотом, калием и железом.



Во время цветения помидоров и огурцов рекомендуется подкармливать их удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Как только на растениях появятся первые цветочные кисти, их можно подкормить зольным настоем, раствором йода или борной кислоты, сообщает ngnovoros.ru.