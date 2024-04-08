В Коми сократилось число не сдавших ЕГЭ выпускников

В Коми наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества выпускников 11-х классов, которые остаются без аттестата. Об этом сообщила министр образования республики Наталья Якимова. По ее словам, подобные случаи являются исключительными в регионе.



"Мы особенно тщательно работаем с теми, кто по каким-либо причинам не справился. Каждый год мы наблюдаем уменьшение числа выпускников 11-х классов, не получающих аттестат", - отметила глава ведомства.



Министр также отметила, что по некоторым предметам баллы ЕГЭ постоянно растут. Так, положительная динамика наблюдается у тех, кто сдает физику, русский язык и иностранный язык.



Якимова призналась, что она полностью поддерживает ЕГЭ. Благодаря этому тестированию дети имеют возможность определить свою профессиональную траекторию и подать документы в пять вузов без необходимости покидать регион, за исключением творческих направлений. Глава министерства уверена, что это очень эффективная и хорошо организованная система.



"Альтернативы пока нет и не предвидится. ЕГЭ должен работать эффективно, четко и слаженно", - подчеркнула министр.