Первый канал опубликовал видео допроса стрелявших в "Крокусе"
- 08:15 8 апреля
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- Татьяна Зубова
Первый канал опубликовал отрывки допросов иностранцев, обвиняемых в теракте в "Крокусе".
Все задержанные сообщили, что указания им давал так называемый куратор Сайфулло. Скрыться после теракта стрелявшие планировали через Украину, где их ждал подготовленный человек. Там же мужчинам обещали вторую основную часть гонорара - миллион рублей. За несколько километров до пересечения границы злоумышленники должны были сжечь свой автомобиль, а границу перейти пешком. Видео допроса смотрите в нашем телеграм-канале.
Напомним, страшная трагедия в торговом центре Подмосковья произошла в пятницу, 22 октября. Неизвестные ворвались в здание с автоматами в руках и расстреляли посетителей, после этого они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибло более ста человек и почти вдвое больше пострадали.
Среди свидетелей страшных событий оказался и житель Коми. К счастью, сам мужчина не пострадал.