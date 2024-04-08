Первый канал опубликовал видео допроса стрелявших в "Крокусе"

Первый канал опубликовал отрывки допросов иностранцев, обвиняемых в теракте в "Крокусе".

Все задержанные сообщили, что указания им давал так называемый куратор Сайфулло. Скрыться после теракта стрелявшие планировали через Украину, где их ждал подготовленный человек. Там же мужчинам обещали вторую основную часть гонорара - миллион рублей. За несколько километров до пересечения границы злоумышленники должны были сжечь свой автомобиль, а границу перейти пешком. Видео допроса смотрите в нашем телеграм-канале.