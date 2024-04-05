В Ухте два 17-летних подростка избили и обокрали своих ровесников

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте двое подростков обвиняются в грабеже и вымогательстве. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Согласно данным следствия, двое 17-летних подростков вместе с 19-летним и 21-летним сообщниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в квартиру, где пребывали два 17-летних пострадавших.