В Ухте два 17-летних подростка избили и обокрали своих ровесников
- 18:00 5 апреля
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- Елизавета Петрова
В Ухте двое подростков обвиняются в грабеже и вымогательстве. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Согласно данным следствия, двое 17-летних подростков вместе с 19-летним и 21-летним сообщниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в квартиру, где пребывали два 17-летних пострадавших.
Несовершеннолетние преступники начали избивать сверстников руками и ногами, а затем похитили мобильный телефон и наличные деньги у одного из них, после чего скрылись с места преступления. Позднее злоумышленники насильственно потребовали деньги у пострадавших. Родители пострадавших узнали о противоправных действиях и обратились в полицию.
На данный момент обоим 17-летним подозреваемым предъявлены обвинения. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении второго - домашний арест.
Заведены уголовные дела. По ним проводится комплекс следственных и иных процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.