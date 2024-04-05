За три месяца в Коми под колеса авто попало 53 человека
- 14:30 5 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В третьем квартале 2024 года в Коми произошло 49 случаев наезда на пешеходов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Коми.
В результате этих происшествий двое людей погибли, а 53 получили различные травмы. Особо примечательно, что 20 раз пешеходы были сбиты на пешеходных переходах. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 22 человека.
Ранее мы писали о том, что в Воркуте произошло жетское ДТП. В столкновении двух иномарок при обгоне травмы получили три человека.
Пострадавшими в ДТП оказались 34-летний водитель Mazda, 48-летний водитель Nissan и 45-летний пассажир последнего автомобиля. Все трое получили различные травмы, и им потребовалась медицинская помощь.