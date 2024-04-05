За три месяца в Коми под колеса авто попало 53 человека 

В третьем квартале 2024 года в Коми произошло 49 случаев наезда на пешеходов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Коми.

В результате этих происшествий двое людей погибли, а 53 получили различные травмы. Особо примечательно, что 20 раз пешеходы были сбиты на пешеходных переходах. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 22 человека.