Жесткое ДТП в Воркуте: в столкновении двух иномарок при обгоне травмы получили три человека
- 18:00 2 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото регионального ГИБДД
В результате столкновения двух иномарок при обгоне в Воркуте, произошедшего недавно, три человека получили травмы различной степени тяжести.Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария произошла на кольцевой дороге Воркуты вечером 1 апреля. Водитель автомобиля Mazda, нарушая правила дорожного движения, решил выполнить обгон в зоне, где это было запрещено дорожным знаком "Обгон запрещён". В результате, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan.
Пострадавшими в ДТП оказались 34-летний водитель Mazda, 48-летний водитель Nissan и 45-летний пассажир последнего автомобиля. Все трое получили различные травмы, и им потребовалась медицинская помощь. Причины и обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.