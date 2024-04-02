Жесткое ДТП в Воркуте: в столкновении двух иномарок при обгоне травмы получили три человека

В результате столкновения двух иномарок при обгоне в Воркуте, произошедшего недавно, три человека получили травмы различной степени тяжести.Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла на кольцевой дороге Воркуты вечером 1 апреля. Водитель автомобиля Mazda, нарушая правила дорожного движения, решил выполнить обгон в зоне, где это было запрещено дорожным знаком "Обгон запрещён". В результате, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan.