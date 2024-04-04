В Сыктывкаре коммунальные службы продолжают убирать мусор в местах, где сошел снег

Продолжается проведение уборки мусора на территории города Сыктывкар после зимнего периода. Сегодня утром коммунальные службы предприятия "Дорожное хозяйство" осуществили очистку улиц Коммунистическая, Первомайская и Интернациональная.



Ранее были задействованы ледоскалыватели для ускорения таяния льда на тротуарах. В настоящее время проводится механизированная уборка тротуаров, а также готовится специализированная подметально-уборочная техника.



Ночью коммунальные службы предприятия "Дорожное хозяйство" осуществили вывоз снега по улицам Свободы и Чернова, а также произвели грейдирование проезжей части дорог на улице Первомайская, на подъезде к школе № 26 с улицы Печорской, на дорогах Дырноских дач и на Верхнечовском кладбище.



Предприятием "Жилкомсервис" была выполнена ручная уборка городских территорий, включающая площадки "Под часами", Соборную, Театральную, Стефановскую площади, мемориал "Вечная слава", памятник "Скорбящий воин", площадку "Детский мир" и территории памятников В.А. Савина и Н.В. Оплеснина.



Кроме того, городское предприятие занимается очисткой малых архитектурных форм от надписей и ремонтом ливневых колодцев.