В Сыктывкаре рабочий, очищая крышу от снега, сорвался вниз и погиб

В столице Коми рабочий, что очищал крышу многоэтажного дома от снега и наледи, не удержался, упал на землю и погиб. О трагедии рассказал в своем докладе руководитель Управления ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк на городской планерке в мэрии.

Другой несчастный случай зафиксирован на перегоне Човью - Койты. Оказавшись под поездом, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.