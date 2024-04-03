В Сыктывкаре рабочий, очищая крышу от снега, сорвался вниз и погиб
- 06:30 3 апреля
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- Татьяна Зубова
В столице Коми рабочий, что очищал крышу многоэтажного дома от снега и наледи, не удержался, упал на землю и погиб. О трагедии рассказал в своем докладе руководитель Управления ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк на городской планерке в мэрии.
Другой несчастный случай зафиксирован на перегоне Човью - Койты. Оказавшись под поездом, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, ранее в Коми вахтовик умер по дороге на работу. Как установила комиссия Гострудинспекции, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, смерть наступила в связи с резким ухудшением самочувствия мужчины и никак не связана с производством. Тем не менее руководителям организации рекомендовали большее внимание уделять состоянию здоровья своих специалистов, в том числе регулярно направлять подчиненных на диспансеризацию.