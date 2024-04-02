В Сыктывкаре состоятся общегородские субботники
- 18:15 2 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре уже наметили даты проведения общегородского субботника. Во время общегородской планерки в мэрии, руководитель Управления ЖКХ Администрации Сыктывкара, Владимир Гонтарь, пригласил всех желающих присоединиться к весенней уборке.
Субботники будут проходить с 15 апреля по 15 мая, и уже предварительно согласованы две даты - 27 апреля и 4 мая. Владимир Гонтарь обратился ко всем организациям, независимо от их формы собственности, с призывом принять участие в уборке города и помочь создать порядок и чистоту.
Ранее мы писали об общегородской уборке, прошедшей в Сыктывкаре в 2023 году. Субботник проводился в рамках всероссийской экоакции “Зеленая весна 2023”.сообществ, ТСЖ, и сыктывкарские активисты.