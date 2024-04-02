В Сыктывкаре состоятся общегородские субботники

В Сыктывкаре уже наметили даты проведения общегородского субботника. Во время общегородской планерки в мэрии, руководитель Управления ЖКХ Администрации Сыктывкара, Владимир Гонтарь, пригласил всех желающих присоединиться к весенней уборке.

Субботники будут проходить с 15 апреля по 15 мая, и уже предварительно согласованы две даты - 27 апреля и 4 мая. Владимир Гонтарь обратился ко всем организациям, независимо от их формы собственности, с призывом принять участие в уборке города и помочь создать порядок и чистоту.