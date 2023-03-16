В мэрии Сыктывкара назвали даты общегородских субботников

В столице Коми выбрали даты, когда в городе состоятся общегородские субботники. Об этом рассказали в мэрии Сыктывкара.

Столица Коми в этом году присоединится к Всероссийскому экосубботнику «Зеленая Весна — 2023», которые запланированы на 29 апреля и 13 мая. Уборка при этом будет идти почти месяц — с 21 апреля по 23 мая.