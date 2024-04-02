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В Сыктывкаре в одной из гостиниц росгвардейцы оказали первую помощь нарушителю

В Сыктывкаре в одной из гостиниц росгвардейцы оказали первую помощь нарушителюФото Управления Росгвардии по Коми

В одной из гостиниц Сыктывкара произошел инцидент, в котором росгвардейцы оказали первую помощь нарушителю. За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми неоднократно выезжали на охраняемые объекты в ответ на сигналы тревоги.

По информации пресс-службы ведомства, за этот период было задержано 35 человек за административные правонарушения, трое лиц были задержаны по подозрению в совершении различных преступлений, а также были арестованы два человека, находившиеся в официальном розыске.

В один из дней, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили тревожный сигнал из гостиницы в Сыктывкаре. Прибыв на место, администратор объяснила, что неизвестный молодой человек, находившийся в состоянии опьянения, пробежал через ресепшен и попытался проникнуть на второй этаж.

Однако в этот момент гражданин потерял сознание, скорее всего, из-за эпилептического приступа. Было очевидно, что он нуждается в медицинской помощи. Немедленно отреагировав, росгвардейцы, находившиеся на месте, оказали первую помощь пострадавшему до приезда бригады скорой помощи. Они применили необходимые меры для обеспечения безопасности и стабилизации состояния молодого человека.

После прибытия медицинской пострадавший, бригады, молодой человек 2003 года рождения, был госпитализирован для дальнейшего лечения.

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