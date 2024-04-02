В Сыктывкаре в одной из гостиниц росгвардейцы оказали первую помощь нарушителю

В одной из гостиниц Сыктывкара произошел инцидент, в котором росгвардейцы оказали первую помощь нарушителю. За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми неоднократно выезжали на охраняемые объекты в ответ на сигналы тревоги.

По информации пресс-службы ведомства, за этот период было задержано 35 человек за административные правонарушения, трое лиц были задержаны по подозрению в совершении различных преступлений, а также были арестованы два человека, находившиеся в официальном розыске.