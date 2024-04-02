Где в Коми заработать больше 250 тысяч рублей в месяц
- 08:30 2 апреля
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- Татьяна Зубова
Сервис по поиску работы hh.ru предоставил список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в Коми прямо сейчас. Ряд предпринимателей готовы предоставлять зарплату сотрудникам в четыре раза больше средней по региону. Напомним, на сегодняшний день она чуть больше 55 тысяч рублей.
Вакансии с заработной платой выше 200 тысяч рублей чаще всего встречаются в сферах промышленности, нефтегазовой отрасли, строительства и недвижимости, добывающего сектора, а также логистики и перевозок. Однако хорошую работу можно найти, например, в медицине, образовании, а также в ЖКХ.
Так, лидирующее место в рейтинге занимает стоматолог-ортопед с зарплатой от 250 000 до 450 000 рублей. 8Сварщик на вахте может заработать 300 тысяч рублей. Машинисту горных выемочных машин предлагают 320 тысяч рублей в месяц. Программисту 1С работодатели готовы платить от 230 до 320 тысяч рублей.
В число высокооплачиваемых предложений вошли также: бортовой механик (от 250 000 рублей), водитель категории Е (до 280000 рублей), директор теплоэнергетической компании (от 250 000 рублей), проходчик (от 280 000 рублей).