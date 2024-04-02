Где в Коми заработать больше 250 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску работы hh.ru предоставил список самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в Коми прямо сейчас. Ряд предпринимателей готовы предоставлять зарплату сотрудникам в четыре раза больше средней по региону. Напомним, на сегодняшний день она чуть больше 55 тысяч рублей.

Вакансии с заработной платой выше 200 тысяч рублей чаще всего встречаются в сферах промышленности, нефтегазовой отрасли, строительства и недвижимости, добывающего сектора, а также логистики и перевозок. Однако хорошую работу можно найти, например, в медицине, образовании, а также в ЖКХ.