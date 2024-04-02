В России сократят число домашних заданий и проверочных работ

Президент России Владимир Путин поручил сократить в школах число проверочных работ. Предложение он озвучил в ходе обращения к Федеральному Собранию. Кроме этого, время, которое школьники вынуждены тратить на выполнение домашних заданий, также должно стать меньше, сообщает ТАСС.

Путин считает, что нагрузка в школах должна быть гармоничной, сбалансированной и результативной. Правительство в свою очередь обязано способствовать формированию и реализации таких условий в рамках образовательного процесса.