В России сократят число домашних заданий и проверочных работ
- 08:15 2 апреля
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- Татьяна Зубова
Президент России Владимир Путин поручил сократить в школах число проверочных работ. Предложение он озвучил в ходе обращения к Федеральному Собранию. Кроме этого, время, которое школьники вынуждены тратить на выполнение домашних заданий, также должно стать меньше, сообщает ТАСС.
Путин считает, что нагрузка в школах должна быть гармоничной, сбалансированной и результативной. Правительство в свою очередь обязано способствовать формированию и реализации таких условий в рамках образовательного процесса.
Учащихся предлагают меньше нагружать домашними заданиями, а также сократить время на уроках для проверки знаний школьников.
Напомним, ранее в школах Сыктывкара уроки сократили до 35 минут. Такое решение - вынужденная мера, связанная с ремонтом сразу в нескольких образовательных учреждениях города. Временно действующие школы приняли в свои стены учеников из других школ, в результате чего образовалось множество смен, а уроки стали короче.