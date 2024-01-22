В ряде школ Сыктывкара сократили уроки, чтобы дети успевали поесть
- 11:00 22 января
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- Служба новостей
В столице Коми проходят капитальные ремонты нескольких школ, в связи с чем часть учащихся была переведена на другие площадки. Родители начали выражать недовольство, утверждая, что уроки стали короче. Вице-мэр Ольга Бригида объяснила причины такого решения.
По федеральной программе планировалось провести капитальный ремонт девяти школ, включая школы №№ 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36, 38 и корпус гимназии имени Пушкина. С начала 2024 года учащихся школы №4 перевели в Коми национальную гимназию, школу №26 и второй корпус школы №4. Учеников школы №16 перераспределили в школы №1, №12 и №38. Однако после начала обучения родители заявили, что уроки были сокращены с 45 до 35 минут, что может повлиять на качество образования детей.
Ольга Бригида в интервью телеканалу "Коми Гор" объяснила ситуацию. Для перевода детей в другие учебные заведения требуется положительное заключение Роспотребнадзора, которое устанавливает определенные требования. Например, занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не ранее 19:00, а также должна быть обеспечена пропускная способность столовой и время для питания должно составлять не менее 20 минут.
Она отметила, что с переводом детей в другие школы увеличилось количество учащихся, требующих питания, и в связи с этим необходимо соблюдать санитарные нормы. Для организации питания пришлось регулировать продолжительность уроков, устанавливая их продолжительность в 35 минут. Однако она понимает, что родители обеспокоены сокращением уроков для учеников выпускных классов (9-11 классы), и поэтому для них будут предусмотрены дополнительные консультации, чтобы они смогли полноценно подготовиться к экзаменам.
Работы по капитальному ремонту школ проводятся поэтапно. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено почти 1 миллиард рублей. Ремонтные работы начались в начале 2024 года в школах №4 и №16, а затем будут проводиться в гимназии Пушкина и школе №36. Все это время дети будут обучаться в школах-партнерах. Министр образования Коми, Наталья Якимова, обратилась к родителям, педагогам и ученикам с просьбой понять и принять данную ситуацию, поскольку в результате временных неудобств школьники получат современные условия для обучения. Капитальный ремонтшкол за ограниченное время, например, только в течение трех летних месяцев, не представляется возможным из-за большого объема работ. Согласно строительным нормам, на выполнение всех запланированных работ требуется около 10 месяцев. Родителям было обещано, что не будет введена третья смена или переход на дистанционное обучение.
Таким образом, временное сокращение продолжительности уроков связано с необходимостью перевода учащихся на другие площадки во время капитального ремонта и с соблюдением требований Роспотребнадзора в отношении питания и санитарных норм. В то же время, выпускникам было обещано предоставление дополнительных консультаций, чтобы обеспечить их полноценную подготовку к экзаменам.
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