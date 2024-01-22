В ряде школ Сыктывкара сократили уроки, чтобы дети успевали поесть

В столице Коми проходят капитальные ремонты нескольких школ, в связи с чем часть учащихся была переведена на другие площадки. Родители начали выражать недовольство, утверждая, что уроки стали короче. Вице-мэр Ольга Бригида объяснила причины такого решения. По федеральной программе планировалось провести капитальный ремонт девяти школ, включая школы №№ 1, 4, 16, 21, 22, 31, 36, 38 и корпус гимназии имени Пушкина. С начала 2024 года учащихся школы №4 перевели в Коми национальную гимназию, школу №26 и второй корпус школы №4. Учеников школы №16 перераспределили в школы №1, №12 и №38. Однако после начала обучения родители заявили, что уроки были сокращены с 45 до 35 минут, что может повлиять на качество образования детей.

Ольга Бригида в интервью телеканалу "Коми Гор" объяснила ситуацию. Для перевода детей в другие учебные заведения требуется положительное заключение Роспотребнадзора, которое устанавливает определенные требования. Например, занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не ранее 19:00, а также должна быть обеспечена пропускная способность столовой и время для питания должно составлять не менее 20 минут.

Она отметила, что с переводом детей в другие школы увеличилось количество учащихся, требующих питания, и в связи с этим необходимо соблюдать санитарные нормы. Для организации питания пришлось регулировать продолжительность уроков, устанавливая их продолжительность в 35 минут. Однако она понимает, что родители обеспокоены сокращением уроков для учеников выпускных классов (9-11 классы), и поэтому для них будут предусмотрены дополнительные консультации, чтобы они смогли полноценно подготовиться к экзаменам.

Работы по капитальному ремонту школ проводятся поэтапно. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено почти 1 миллиард рублей. Ремонтные работы начались в начале 2024 года в школах №4 и №16, а затем будут проводиться в гимназии Пушкина и школе №36. Все это время дети будут обучаться в школах-партнерах. Министр образования Коми, Наталья Якимова, обратилась к родителям, педагогам и ученикам с просьбой понять и принять данную ситуацию, поскольку в результате временных неудобств школьники получат современные условия для обучения. Капитальный ремонтшкол за ограниченное время, например, только в течение трех летних месяцев, не представляется возможным из-за большого объема работ. Согласно строительным нормам, на выполнение всех запланированных работ требуется около 10 месяцев. Родителям было обещано, что не будет введена третья смена или переход на дистанционное обучение.