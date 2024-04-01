На День смеха синоптики спрогнозировали в Коми снег с дождем

В городах и районах республики днем 1 апреля прогнозируют переменную облачность при умеренном ветре. Почти везде возможны осадки, только в южной части тепло и сухо, сообщается на сайте регионального ЦГМС.

В Сыктывкаре температура воздуха составит +6…+8°С, без осадков.