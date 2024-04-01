На День смеха синоптики спрогнозировали в Коми снег с дождем
- 09:00 1 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В городах и районах республики днем 1 апреля прогнозируют переменную облачность при умеренном ветре. Почти везде возможны осадки, только в южной части тепло и сухо, сообщается на сайте регионального ЦГМС.
В Сыктывкаре температура воздуха составит +6…+8°С, без осадков.
В Объячево еще теплее: +8…+10°C.
В Ухте и Троицко-Печорске будет +1…+3°С, временами небольшие осадки.
В Вуктыле прогнозируют -1…+1°C, временами снег.
В Усть-Цильме обещают -1…-3°C, без осадков.
В Инте и Печоре ожидается: -2…-4°C, небольшой снег.
В Усинске столбики термометров покажут -3…-5°C, небольшой снег.
В Воркуте ожидается -5…-7°С, снег, метель.
Ранее мы писали о том, что в Коми сохранялись холода.