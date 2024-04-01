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На День смеха синоптики спрогнозировали в Коми снег с дождем

На День смеха синоптики спрогнозировали в Коми снег с дождемФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В городах и районах республики днем 1 апреля прогнозируют переменную облачность при умеренном ветре. Почти везде возможны осадки, только в южной части тепло и сухо, сообщается на сайте регионального ЦГМС.

В Сыктывкаре температура воздуха составит +6…+8°С, без осадков.

В Объячево еще теплее: +8…+10°C.

В Ухте и Троицко-Печорске будет +1…+3°С, временами небольшие осадки.

В Вуктыле прогнозируют -1…+1°C, временами снег.

В Усть-Цильме обещают -1…-3°C, без осадков.

В Инте и Печоре ожидается: -2…-4°C, небольшой снег.

В Усинске столбики термометров покажут -3…-5°C, небольшой снег.

В Воркуте ожидается -5…-7°С, снег, метель.

Ранее мы писали о том, что в Коми сохранялись холода

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