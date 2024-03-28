В Коми сохраняются холода
- 09:00 28 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В республике днем 28 марта будет дуть северный и северо-восточный ветер, прогнозируется преимущественно без осадков.
В Объячево будет +1...+3 °C.
В Сыктывкаре ожидается 0...-2 °C.
В Ухте прогнозируют -3...-5 °C.
В Вуктыле, Троицко-Печорске и Усть-Цильме температура составит -4...-6 °C.
В Печоре синоптики обещает -5...-7 °C.
В Инте днем холоднее: -6...-8 °C.
В Усинске подморозит до -8...-10 °C.
В Воркуте столбики термометров покажут -10...-12 °C.
Ранее мы писали о том, что в северных районах Коми 27 марта 2024 года температура упала до -28 градусов и выпал снег. На юге и западе температура была -5…-10°С, а на юго-западе +2°С. В отдельных районах в тёмное время суток и утром будет туман.