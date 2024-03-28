В Коми сохраняются холода

Ранее мы писали о том, что в северных районах Коми 27 марта 2024 года температура упала до -28 градусов и выпал снег. На юге и западе температура была -5…-10°С, а на юго-западе +2°С. В отдельных районах в тёмное время суток и утром будет туман.