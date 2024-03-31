Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе

Для хорошего мясного бульона важно многое —выбор мяса, качество воды, пропорции продуктов, температура приготовления. И тонкости приготовления, конечно.

Например, шеф-повар Иван Кудряшов твердо убежден: воду после закипания мяса сливать не нужно.

«Тем самым вы теряете насыщенность бульона. Сливать его нужно только в том случае, если у вас проблемы с желчным пузырем, желудком и поджелудочной. В других случаях не вижу смысла. Бытует мнение, что в первой воде много грязи, но все это выходит со свертываемым белком в пене. Также лучше слить первую воду, если мясо некачественное, но я бы такое не варил вообще» , — пояснил эксперт.