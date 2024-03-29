«Лента» в Сыктывкаре на Октябрьском проспекте закроется в конце мая

Гипермаркет "Лента" на Октябрьском проспекте в городе Сыктывкар закроется уже 26 мая, такую информацию подтвердила пресс-служба компании, на что ссылается Комиинформ.

Это решение повлияет на 112 сотрудников магазина, из которых 42 человека уже найдут новую работу в другом филиале "Ленты" на Сысольском шоссе. Недавно, в трудинспекции Сыктывкара, портал komi.aif.ru сообщил, что гипермаркет предоставил уведомление о закрытии, объясняя это высокой стоимостью аренды.