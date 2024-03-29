В Ухте из-за угрозы взрыва оцепили здание бывшего рынка
- 09:00 29 марта
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- Елизавета Петрова
Скрин видео Даниила Буяна
В Ухте произошло происшествие, связанное с оцеплением здания бывшего рынка. Местные жители делятся фото и видео с места событий в социальных сетях, привлекая внимание общественности. Об этом сообщает БНК.
Полиция приняла меры по охране территории и находится на месте происшествия. По информации, полученной из МВД по Коми, сотрудники полиции проводили проверку на предмет возможного наличия взрывного устройства.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре оцепили аэропорт. Информация подтвердилась представителями Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранительные органы проводили тщательную проверку аэропорта.