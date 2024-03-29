В Ухте из-за угрозы взрыва оцепили здание бывшего рынка

В Ухте произошло происшествие, связанное с оцеплением здания бывшего рынка. Местные жители делятся фото и видео с места событий в социальных сетях, привлекая внимание общественности. Об этом сообщает БНК.

Полиция приняла меры по охране территории и находится на месте происшествия. По информации, полученной из МВД по Коми, сотрудники полиции проводили проверку на предмет возможного наличия взрывного устройства.