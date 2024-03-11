Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В соцсетях распространили информацию, что в Сыктывкаре оцепили аэропорт, а экстренные службы проверяют здание. В частности, на месте заметили кинологов с собаками.

Информация подтвердилась представителями Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранительные органы проводят тщательную проверку аэропорта, которая все еще продолжается.