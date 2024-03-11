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В Сыктывкаре оцепили аэропорт

В Сыктывкаре оцепили аэропортФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В соцсетях распространили информацию, что в Сыктывкаре оцепили аэропорт, а экстренные службы проверяют здание. В частности, на месте заметили кинологов с собаками.

Информация подтвердилась представителями Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранительные органы проводят тщательную проверку аэропорта, которая все еще продолжается.

Поводом для тревожных действий послужило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Экстренные службы немедленно отреагировали на сигнал, оцепив территорию аэропорта и эвакуировав пассажиров.

На месте замечены кинологи с собаками, которые проводят тщательный досмотр здания и прилегающей территории. Это уже второй подобный инцидент в короткое время. В декабре того же года аэропорт Сыктывкара также был эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве.

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