В Сыктывкаре оцепили аэропорт
- 18:03 11 марта
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- Елизавета Петрова
В соцсетях распространили информацию, что в Сыктывкаре оцепили аэропорт, а экстренные службы проверяют здание. В частности, на месте заметили кинологов с собаками.
Информация подтвердилась представителями Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранительные органы проводят тщательную проверку аэропорта, которая все еще продолжается.
Поводом для тревожных действий послужило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Экстренные службы немедленно отреагировали на сигнал, оцепив территорию аэропорта и эвакуировав пассажиров.
На месте замечены кинологи с собаками, которые проводят тщательный досмотр здания и прилегающей территории. Это уже второй подобный инцидент в короткое время. В декабре того же года аэропорт Сыктывкара также был эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве.