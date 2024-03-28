В Печоре пенсионер на иномарке влетел в "девятку"

Фото регионального ГИБДД

В Печоре 27 марта произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автомобили Geely Atlas и ВАЗ-2109. Об этом сообщает Комиинформ. Авария произошла около 8:00 утра. 70-летний водитель Geely Atlas двигался по улице Ленина со стороны улицы Строительной в направлении улицы Федосеева. Однако, несмотря на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Ленина и Комсомольской, пенсионер не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2109, который двигался слева направо по ходу движения иномарки.

В результате аварии водитель "девятки", 47-летний мужчина, получил серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение левого бедра. Несмотря на тяжесть полученных повреждений, он не был госпитализирован.

55-летняя пассажирка ВАЗа пострадала: у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб правого тазобедренного сустава и перелом грудной клетки справа. В связи с серьезностью полученных травм, она была госпитализирована для дальнейшего лечения.