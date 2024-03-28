Ухтинскому живодеру, что расправился с кошкой и выкинул ее в снег, грозит реальный срок
- 08:15 28 марта
- 12+
- Татьяна Зубова
Ухтинский живодер, что расправился с кошкой и выбросил ее в снег, может получить реальный срок. О ходе расследования рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
В ведомстве уточнили, что в отношении горожанина завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
Напомним, в конце февраля в сети распространилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как местный житель вышел на крыльцо дома с кошкой на руках, в буквальном смысле "вывернул" животное, а после ушел во двор (за пределы кадра) и вернулся уже один. Позднее труп животного обнаружили прохожие недалеко от дома горожанина.
Правоохранители установили личность нарушителя и задержали его. Тот полностью признал вину. Судебно-ветеринарная экспертиза подтвердила, что смерть кошки наступила из-за асфиксии и множественных переломов. Сейчас ухтинец находится по подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Добавим, статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.