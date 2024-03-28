Ухтинскому живодеру, что расправился с кошкой и выкинул ее в снег, грозит реальный срок

Ухтинский живодер, что расправился с кошкой и выбросил ее в снег, может получить реальный срок. О ходе расследования рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В ведомстве уточнили, что в отношении горожанина завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".