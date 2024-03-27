Снегоход влетел в легковушку в Усть-Цилемском районе
- 09:15 27 марта
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- Елизавета Петрова
В Усть-Цилемском районе произошло серьезное ДТП, когда водитель снегохода не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, стоявшим на обочине. Об этом сообщает БНК.
В результате этого столкновения водитель снегохода получил сотрясение головного мозга, но не требовал госпитализации. Позже выяснилось, что этот мужчина не имел права на управление транспортным средством и ранее не получал водительских прав.
Еще одна авария произошла в Сыктывдинском районе на дороге Чебоксары - Сыктывкар. Водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и машина съехала в кювет. В результате этой аварии пассажирка автомобиля, женщина 1988 года рождения, получила ушиб мягких тканей головы, но ей не потребовалась госпитализация.
Оказалось, что водитель Nissan уже более 20 лет имеет права, но за последние пять лет он был привлечен к административной ответственности пять раз из-за нарушений правил дорожного движения.