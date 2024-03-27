Снегоход влетел в легковушку в Усть-Цилемском районе

В Усть-Цилемском районе произошло серьезное ДТП, когда водитель снегохода не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, стоявшим на обочине. Об этом сообщает БНК.

В результате этого столкновения водитель снегохода получил сотрясение головного мозга, но не требовал госпитализации. Позже выяснилось, что этот мужчина не имел права на управление транспортным средством и ранее не получал водительских прав.