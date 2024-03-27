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Воркутинца осудили за голосовые сообщения бывшей жене

Воркутинца осудили за голосовые сообщения бывшей жене Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинец разослал родственникам голосовые сообщения и заработал административное дело. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, житель поселка Северный в один из зимних вечеров отправил в месенджере семь голосовых сообщений бывшей жене и еще восемь сообщений брату. В каждом он оскорблял адресатов, унижая честь и достоинство пострадавших.

Позднее мужчина пожалел о случившемся и признал свою вину. Суд также признал горожанина виновным и назначил ему штраф три тысячи рублей. Постановление в законную силу еще не вступило.

Напомним, уже несколько дней жителям Коми приходят сообщения, в которых неизвестные предлагают совершить теракт. При отказе злоумышленники прибегают к угрозам, утверждая, что достоверно знают все о местонахождении человека. Подобные сообщения приходят, как правило, подросткам и студентам.

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