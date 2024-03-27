Воркутинца осудили за голосовые сообщения бывшей жене

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинец разослал родственникам голосовые сообщения и заработал административное дело. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе судов Коми. По информации ведомства, житель поселка Северный в один из зимних вечеров отправил в месенджере семь голосовых сообщений бывшей жене и еще восемь сообщений брату. В каждом он оскорблял адресатов, унижая честь и достоинство пострадавших.

Позднее мужчина пожалел о случившемся и признал свою вину. Суд также признал горожанина виновным и назначил ему штраф три тысячи рублей. Постановление в законную силу еще не вступило.