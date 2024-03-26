Женщина с высоким интеллектом обязательно носит в сумке эти восемь вещей. А вы?

Женщина с высоким уровнем интеллекта носит в своей сумочке эти восемь предметов. А все ли из перечисленного есть у вас? Материал опубликовали на сайте wday.ru.

Расческа: Она помогает быстро придать прическе идеальный вид в любой момент дня. Ежедневник и ручка: Женщина использует их для фиксации задач, встреч и записи вдохновляющих идей. Крем для рук: Заботливая женщина всегда имеет под рукой крем для ухода за нежной кожей рук. Бутылка с водой: Она помогает поддерживать правильный режим питья и заботиться о своем здоровье. Компактное зеркальце: Маленькое зеркало всегда пригодится для быстрого оценки своего внешнего вида. Ароматическое масло: Женщина ценит силу ароматов и использует ароматическое масло для создания гармонии и спокойствия. Влажные мини-салфетки: Компактные влажные салфетки с антибактериальным действием всегда полезны для поддержания гигиены. Маленькая аптечка: Женщина осознает, что важно иметь при себе небольшую аптечку с лекарствами и средствами для первой помощи.

Ранее мы писали о том, что содержимое женской сумочки может некоторым образом свидетельствовать о невысоком интеллекте ее обладательницы. Например, некоторые утверждают, что наличие духов в сумочке может указывать на несобранность и неумение планировать свой день.