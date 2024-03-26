Женщина с высоким интеллектом обязательно носит в сумке эти восемь вещей. А вы?
- 13:45 26 марта
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Женщина с высоким уровнем интеллекта носит в своей сумочке эти восемь предметов. А все ли из перечисленного есть у вас? Материал опубликовали на сайте wday.ru.
- Расческа: Она помогает быстро придать прическе идеальный вид в любой момент дня.
- Ежедневник и ручка: Женщина использует их для фиксации задач, встреч и записи вдохновляющих идей.
- Крем для рук: Заботливая женщина всегда имеет под рукой крем для ухода за нежной кожей рук.
- Бутылка с водой: Она помогает поддерживать правильный режим питья и заботиться о своем здоровье.
- Компактное зеркальце: Маленькое зеркало всегда пригодится для быстрого оценки своего внешнего вида.
- Ароматическое масло: Женщина ценит силу ароматов и использует ароматическое масло для создания гармонии и спокойствия.
- Влажные мини-салфетки: Компактные влажные салфетки с антибактериальным действием всегда полезны для поддержания гигиены.
- Маленькая аптечка: Женщина осознает, что важно иметь при себе небольшую аптечку с лекарствами и средствами для первой помощи.
Ранее мы писали о том, что содержимое женской сумочки может некоторым образом свидетельствовать о невысоком интеллекте ее обладательницы. Например, некоторые утверждают, что наличие духов в сумочке может указывать на несобранность и неумение планировать свой день.