Всего три вещи в сумочке женщины покажут ее низкий интеллект
- 12:10 19 февраля
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- Служба новостей
Существует мнение некоторых психологов о том, что содержимое женской сумочки может некоторым образом свидетельствовать об интеллекте ее обладательницы. Например, некоторые утверждают, что наличие духов в сумочке может указывать на несобранность и неумение планировать свой день.
По их мнению, женщина, носящая с собой парфюм, предположительно делает это, чтобы освежить его, если не будет дома к определенному времени. Они считают, что умная женщина способна планировать свое время и не нуждается в таких вещах.
Кроме того, некоторые психологи утверждают, что женщины с низким уровнем интеллекта могут использовать очки-пустышки для создания впечатления о своей умственной способности.
Третьим предметом, который, по некоторым мнениям, указывает на недостаток ума, является наличие запасного сменного белья в сумочке. Причиной этого может быть предполагаемая неспособность глупых женщин точно предсказать, где они проведут ночь.
Однако стоит отметить, что эти утверждения не имеют научного обоснования и не являются достоверными. Оценивать интеллект человека на основе содержимого его сумочки неправильно и предвзято. Интеллект является сложным и многогранным понятием, и его определение требует более объективных и надежных методов.