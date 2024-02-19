Всего три вещи в сумочке женщины покажут ее низкий интеллект

Существует мнение некоторых психологов о том, что содержимое женской сумочки может некоторым образом свидетельствовать об интеллекте ее обладательницы. Например, некоторые утверждают, что наличие духов в сумочке может указывать на несобранность и неумение планировать свой день.

По их мнению, женщина, носящая с собой парфюм, предположительно делает это, чтобы освежить его, если не будет дома к определенному времени. Они считают, что умная женщина способна планировать свое время и не нуждается в таких вещах.