В пабликах Коми распространилась фейковая информация о диверсанте
- 06:55 26 марта
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- Татьяна Зубова
В пабликах Коми распространяют фейковую информацию о том, что в регионе может оказаться диверсант.
В лжеоориентировке сообщается, что некий мужчина 1988 года рождения из Ростовской области в промежуток времени между 26 марта и 1 апреля намерен посетить Ухтинский, Сосногорский и Печорский районы, дабы выявить потенциальные места, где можно совершить диверсию.
Однако в МВД по Коми данную информацию полностью опровергли и призвали граждан региона не доверять сомнительным источникам из сети. При возникших подозрениях следует обратиться за официальными комментариями в ведомство.
Напомним, ранее школьникам и студентам Коми стали приходить сообщения от неизвестных с предложением за деньги устроить теракт. Злоумышленники предлагали разные суммы, а при отказе некоторым поступали угрозы.