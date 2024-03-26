В пабликах Коми распространилась фейковая информация о диверсанте

В пабликах Коми распространяют фейковую информацию о том, что в регионе может оказаться диверсант.

В лжеоориентировке сообщается, что некий мужчина 1988 года рождения из Ростовской области в промежуток времени между 26 марта и 1 апреля намерен посетить Ухтинский, Сосногорский и Печорский районы, дабы выявить потенциальные места, где можно совершить диверсию.