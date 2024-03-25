Нужно ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар раскрыл секрет

Для приготовления вкусного мясного бульона существует несколько важных аспектов: выбор мяса, качество воды, пропорции ингредиентов и температура приготовления. Также есть некоторые тонкости, которые могут повлиять на результат.

Шеф-повар Иван Кудряшов советует не сливать воду после закипания мяса, так как она содержит насыщенность и вкус бульона. Единственное исключение - если у вас есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. В остальных случаях нет необходимости сливать первую воду, так как большинство грязи и примесей остаются в пене, которая образуется на поверхности при закипании. Если мясо некачественное, то в этом случае лучше сливать первую воду.