Нужно ли сливать "первую воду" при варке мяса: шеф-повар раскрыл секрет
- 22:00 25 марта
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- Служба новостей
Для приготовления вкусного мясного бульона существует несколько важных аспектов: выбор мяса, качество воды, пропорции ингредиентов и температура приготовления. Также есть некоторые тонкости, которые могут повлиять на результат.
Шеф-повар Иван Кудряшов советует не сливать воду после закипания мяса, так как она содержит насыщенность и вкус бульона. Единственное исключение - если у вас есть проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. В остальных случаях нет необходимости сливать первую воду, так как большинство грязи и примесей остаются в пене, которая образуется на поверхности при закипании. Если мясо некачественное, то в этом случае лучше сливать первую воду.
Важно также удалять пену непрерывно в процессе приготовления, а не только в начале. Также следует убирать жир, который всплывает на поверхность. Это поможет сделать бульон более чистым и менее жирным.
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