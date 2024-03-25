В Печорском районе организована проверка по факту гибели двух мужчин из-за схода лавины
- 07:00 25 марта
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- Татьяна Зубова
Следователи организуют процессуальную проверку по факту гибели двух мужчин при сходе лавины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О трагедии стало известно в субботу, 23 марта. В районе перевала Мужичий в Печорском районе в результате схода лавины под снежным завалом оказались два человека. Оба скончались.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, чтобы дать правовую оценку трагедии.
Напомним, неделей ранее, в том числе в региональных СМИ, публиковалась информация об опасности схода снежных масс на данном участке пути. Руководство парка Югыд Ва рекомендовало из-за большого количества выпавшего снега воздержаться от движения по лавинным переходам, а также в целях безопасности на любых маршрутах иметь с собой лавинное снаряжение.
Добавим, прошлой зимой в этом же парке в результате схода лавины погибли два туриста.