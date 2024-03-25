В Печорском районе организована проверка по факту гибели двух мужчин из-за схода лавины

Следователи организуют процессуальную проверку по факту гибели двух мужчин при сходе лавины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О трагедии стало известно в субботу, 23 марта. В районе перевала Мужичий в Печорском районе в результате схода лавины под снежным завалом оказались два человека. Оба скончались.