Туристов предупредили об опасности схода лавин в парке «Югыд ва» в Коми

СУ СКР по Республике Коми

Администрация национального парка "Югыд ва" в Республике Коми предупредила туристов о возросшей опасности схода лавин. В последнее время произошло значительное накопление снежных масс из-за снегопадов и перепадов температуры. Прогноз на ближайшую неделю предвещает продолжение снегопадов и плюсовую температуру, что может усилить лавинную опасность. Поэтому руководство парка настоятельно рекомендует всем туристам, особенно тем, кто движется по лавиноопасным районам, быть предельно осторожными и избегать склонов, оврагов и высоких речных берегов, где есть риск схода лавин.

Особое внимание следует уделить долинам Балбанью, Манараги, Косью, Вангыра и связывающим их перевалам, где опасность особенно высока. Туристам рекомендуется придерживаться четко обозначенных маршрутов и иметь при себе лавинное снаряжение. Это поможет увеличить шансы на безопасное пребывание в парке.

Необходимо также отметить, что в прошлом году в национальном парке "Югыд ва" произошел трагический случай, связанный со сходом лавины, в результате которого погибли два туриста.