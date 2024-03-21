Сыктывкарец пришел к бывшей супруге в гости и едва не убил ее
- 06:30 21 марта
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарец пришел к бывшей жене в гости и чуть ее не убил. Женщину спас приятель экс-супруга, пояснили в пресс-службе МВД по Коми.
Как указано в материалах дела, в полицию города обратилась 61-летняя местная жительница и сообщила об инциденте. Правоохранители выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Уже дома горожанка рассказала, что не раз страдала от визитов бывшего мужа, который регулярно угрожал ей расправой.
Но последний раз серьезно напугал заявительницу. Мужчина пришел в сопровождении своего приятеля и требовал от хозяйки квартиры должного гостеприимства, но получил резкий отказ. Тогда злоумышленник схватил в руки нож и стал угрожать былой возлюбленной убийством.
В ситуацию вмешался тот самый знакомый сыктывкарца, он с трудом вызволил агрессора из квартиры.
В итоге нарушителя задержали и доставили в отделение для дачи показаний. Теперь ему предстоит ответить перед законом по подозрению в угрозе убийством.