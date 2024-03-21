Сыктывкарец пришел к бывшей супруге в гости и едва не убил ее

Сыктывкарец пришел к бывшей жене в гости и чуть ее не убил. Женщину спас приятель экс-супруга, пояснили в пресс-службе МВД по Коми.

Как указано в материалах дела, в полицию города обратилась 61-летняя местная жительница и сообщила об инциденте. Правоохранители выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.