Есть у каждого на кухне: врач Евлашева назвала самые вредные виды масел

Масла жизненно необходимы нашему организму. В них содержатся жирные кислоты, которые являются строительным материалом для наших гормонов. Помимо этого они помогают снизить уровень «плохого» холестерина и нормализуют артериальное давление, пишет портал hibiny.ru.



Правда не все масла полезны, предупредила гастроэнтеролог Ольга Евлашева. На «темной стороне» находятся сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, сало. А ведь мы едим это почти каждый день. В таких маслах много насыщенных жирных кислот. Они, в свою очередь, провоцируют возникновение многих сердечно-сосудистых заболеваний.



Правда насыщенные жиры тоже необходимы человеку. Все благодаря их способности формировать клеточные мембраны. Поэтому эти виды масла употреблять нужно, но в небольших количествах.

«Масла следует употреблять в сыром виде — при нагревании они теряют свои полезные свойства. При этом готовить пищу рекомендуется на пару или варить», — рассказала врач в интервью для iz.ru.