Не берите даже для блинов: Росконтроль назвал молоко, которое лучше не покупать даже по скидке

Эксперты опубликовали список производителей молока, которые лучше избегать при покупке в магазинах. По данным Росконтроля, эти образцы были признаны фальсифицированными. Поэтому даже для кулинарных нужд, таких как выпечка блинов и других блюд, их покупка не рекомендуется, сообщает progorodsamara.ru.

Анализ этого сегмента рынка провели специалисты экспертного центра Росконтроля. Они закупили более 50 популярных брендов молока в различных супермаркетах для последующего анализа в независимых лабораториях с учетом разнообразных параметров.