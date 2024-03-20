Не берите даже для блинов: Росконтроль назвал молоко, которое лучше не покупать даже по скидке
- 13:35 20 марта
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- Служба новостей
Эксперты опубликовали список производителей молока, которые лучше избегать при покупке в магазинах. По данным Росконтроля, эти образцы были признаны фальсифицированными. Поэтому даже для кулинарных нужд, таких как выпечка блинов и других блюд, их покупка не рекомендуется, сообщает progorodsamara.ru.
Анализ этого сегмента рынка провели специалисты экспертного центра Росконтроля. Они закупили более 50 популярных брендов молока в различных супермаркетах для последующего анализа в независимых лабораториях с учетом разнообразных параметров.
Было отмечено, что некоторые производители получили высокие оценки от экспертов. Например, молоко "Экомилк" жирностью 3,2% было признано профессиональным жюри настоящим, без добавок антибиотиков и консервантов, безопасным и с отличным вкусом.
Среди лучших производителей также оказались "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные исследования подтвердили, что эти образцы не содержат растительных жиров и не являются продуктом из сухого молока.
Однако некоторые компании не прошли проверку. Например, бренд "Маруся" попал в черный список из-за кишечной палочки и превышения количества микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" признаны фальсификатами из-за фитостеринов, которые указывают на добавление растительных жиров, что исключает подлинность таких продуктов.