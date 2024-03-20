Сыктывкарец после звонка в мессенджере оформил четыре кредита и лишился почти 3 миллионов

В Сыктывкаре произошел случай мошенничества, в результате которого один местный житель потерял почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службы МВД по Коми.

34-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что неизвестный звонил ему через мессенджер и представился сотрудником федеральной службы безопасности.