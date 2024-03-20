Сыктывкарец после звонка в мессенджере оформил четыре кредита и лишился почти 3 миллионов
- 20 марта 13:00
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре произошел случай мошенничества, в результате которого один местный житель потерял почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службы МВД по Коми.
34-летний мужчина обратился в полицию, заявив, что неизвестный звонил ему через мессенджер и представился сотрудником федеральной службы безопасности.
Под предлогом проведения проверки по факту попытки несанкционированного оформления кредита и перевода денег на неустановленные реквизиты, мошенник предложил мужчине оформить встречный кредит и зачислить деньги на безопасную ячейку.
Обещая, что средства вернутся на карту в полном объеме. Доверчивый сыктывкарец оформил четыре кредита в разных банках и перевел деньги на указанные счета через терминал. Однако, после этого он столкнулся с реальностью и осознал, что был обманут.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее мы писали о том, что в Коми задержали 18-летнего подельника телефонных мошенников.