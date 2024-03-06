В Коми задержали 18-летнего подельника телефонных мошенников

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В отношении 18-летнего жителя Инты возбудили шесть уголовных дел. Ему хотелось быстро заработать. Схема мошенников была следующей: аферисты звонили людям в возрасте и говорили, что их родственник стал участником ДТП. Для лечения родственников либо их помощи в освобождении от уголовной ответственности мошенники выпрашивали деньги.

Одной из жертв стала 75-летняя жительница Инты, с которой аферисты держали связь на протяжении четырех часов. Как только звонок прекращался, они снова ей звонили, чтобы не дать ей связаться с родными. По итогу мошенники убедили ее передать курьеру 100 тысяч рублей, в роли которого выступал 18-летний юноша. Похищенные деньги молодой житель Коми переводил на указанные куратором счета, оставляя себе небольшую сумму.

На следующий день в полицию Инты обратились две пожилые женщины, которые передали курьеру 245 и 600 тысяч рублей соответственно.