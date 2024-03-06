В Коми задержали 18-летнего подельника телефонных мошенников
- 23:00 6 марта
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- Олег Помидоров
В отношении 18-летнего жителя Инты возбудили шесть уголовных дел. Ему хотелось быстро заработать.
Схема мошенников была следующей: аферисты звонили людям в возрасте и говорили, что их родственник стал участником ДТП. Для лечения родственников либо их помощи в освобождении от уголовной ответственности мошенники выпрашивали деньги.
Одной из жертв стала 75-летняя жительница Инты, с которой аферисты держали связь на протяжении четырех часов. Как только звонок прекращался, они снова ей звонили, чтобы не дать ей связаться с родными. По итогу мошенники убедили ее передать курьеру 100 тысяч рублей, в роли которого выступал 18-летний юноша. Похищенные деньги молодой житель Коми переводил на указанные куратором счета, оставляя себе небольшую сумму.
На следующий день в полицию Инты обратились две пожилые женщины, которые передали курьеру 245 и 600 тысяч рублей соответственно.
По итогу 18-летнего интинца задержали. В отношении его возбудили шесть уголовных дел, большая часть из которых связана с мошенничеством. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.