В Воркуте снегоход влетел в автобус с пассажирами
- 11:00 20 марта
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- Елизавета Петрова
В Воркуте снегоход протаранил автобус с пассажирами. А в Ижемском районе иномарка врезалась в пескоразбрасывающую машину. Об этом сообщает БНК.
В Воркуте произошло серьезное ДТП, когда снегоход Stels столкнулся с рейсовым автобусом № 9. Авария произошла 19 марта около 16:15 на улице Усинской, когда мужчина 1975 года рождения, управляющий снегоходом, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автобус.
В результате аварии водитель снегохода получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота и ушиб грудной клетки. Его быстро доставили в больницу, чтобы оказать ему медицинскую помощь.
Еще одно ДТП произошло в Ижемском районе около 10:55. Мужчина 1995 года рождения, управляющий автомобилем Skoda Octavia, не справился с управлением на дороге Ираель - Ижма - Усть-Цильма. В результате он врезался в стоящий на обочине грузовик МАЗ.
В результате аварии пассажирка Skoda, женщина 1963 года рождения, получила закрытый перелом костей левого предплечья и была госпитализирована. Водитель Skoda имеет опыт вождения с 2018 года и ранее не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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