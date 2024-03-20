В Воркуте снегоход влетел в автобус с пассажирами

В Воркуте снегоход протаранил автобус с пассажирами. А в Ижемском районе иномарка врезалась в пескоразбрасывающую машину. Об этом сообщает БНК.

В Воркуте произошло серьезное ДТП, когда снегоход Stels столкнулся с рейсовым автобусом № 9. Авария произошла 19 марта около 16:15 на улице Усинской, когда мужчина 1975 года рождения, управляющий снегоходом, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автобус.