Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП в Сосногорске

Фото регионального ГИБДД

В Сосногорске произошло ДТП, в результате которого пострадал двухлетний мальчик. Причиной аварии стало наезд водителя Renault Logan на снежный вал. Это уже второй случай опрокидывания автомобиля на дорогах Коми за последние сутки. В общей сложности, в двух инцидентах пострадали три человека. Согласно информации, предоставленной региональным УГИБДД МВД, первое ДТП произошло в Сосногорске 14 марта в 12:20.

Водитель, мужчина 1988 года рождения, двигался по дороге Ираель — Ижма — Усть-Цильма. На участке дороги протяженностью 2 километра он не справился с управлением и врезался в снежный вал, в результате чего его автомобиль перевернулся на обочине.

В результате инцидента пострадали два пассажира: у женщины 1974 года рождения была ссадина на лице, а у двухлетнего мальчика - ушиб лба. На счастье, никто из пострадавших не требовал госпитализации.

Это объясняется тем, что все они были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в удерживающем кресле. Водитель Renault Logan имеет опыт вождения с 2012 года. Второе опрокидывание автомобиля произошло в Сыктывкаре в 19:53.

Мужчина 1996 года рождения управлял автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь по дороге "Обход Сыктывкара" в направлении Эжвы. На участке дороги протяженностью 15 километров он не справился с управлением, и его автомобиль перевернулся на проезжей части.