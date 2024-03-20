В Воркуте 13-летняя девочка попала под колеса Skoda Yeti и получила травмы

Фото регионального ГИБДД

В Воркуте произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает Комиинформ. Авария произошла 19 марта в 15:50. 35-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Yeti. Когда мужчина двигался по улице Яновского в направлении улицы Димитрова, внезапно пешеход перебежал дорогу вне пешеходного перехода справа налево, прямо перед его машиной.

В результате столкновения девочка получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибленные раны в лобно-височной и затылочной областях. Пострадавшую госпитализировали.