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В Сыктывкаре во время ДТП две пассажирки пострадали из-за непристёгнутых ремней безопасности

В Сыктывкаре во время ДТП две пассажирки пострадали из-за непристёгнутых ремней безопасности Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре за день произошло два ДТП с непристёгнутыми пассажирами. Аварии произошли из-за не уступивших дорогу водителей. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

15 марта 2024 года утром в столице Коми произошло два ДТП. Одно из них случилось в 8:10 на проспекте Бумажников.  Opel Corsa выезжал с территории дома 4/5 и не уступил дорогу Kia Rio, из-за этого они столкнулись. Пассажирка “КИА” 1983 года рождения получила травму головы. Госпитализация ей не понадобилась. Во время происшествия она не была пристёгнута, поэтому в отношении женщины составили административные материалы. Водитель “Опеля” за рулём с 2013 года.

В этот же день около 10:40 на улице Ленина столкнулись “Сузуки” и Datsun. Suzuki SX4 выезжал с прилегающей территории дома 21/1 и не уступил дорогу. Пассажирка Datsun On Do 2008 года рождения также не была пристёгнута ремнями безопасности. Она получила ушиб головы, не госпитализирована. На девушку также завели административный материал.

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