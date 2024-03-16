В Сыктывкаре во время ДТП две пассажирки пострадали из-за непристёгнутых ремней безопасности

В Сыктывкаре за день произошло два ДТП с непристёгнутыми пассажирами. Аварии произошли из-за не уступивших дорогу водителей. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

15 марта 2024 года утром в столице Коми произошло два ДТП. Одно из них случилось в 8:10 на проспекте Бумажников. Opel Corsa выезжал с территории дома 4/5 и не уступил дорогу Kia Rio, из-за этого они столкнулись. Пассажирка “КИА” 1983 года рождения получила травму головы. Госпитализация ей не понадобилась. Во время происшествия она не была пристёгнута, поэтому в отношении женщины составили административные материалы. Водитель “Опеля” за рулём с 2013 года.