В Коми за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми за прошедшую неделю наблюдался рост заболеваемости ОРВИ. Количество случаев заражения гриппом в регионе по-прежнему оставалось высоким. Об этом сообщает БНК. Согласно последним данным, с 11 по 17 марта было зарегистрировано 138 случаев новой коронавирусной инфекции, а также 82 случая внебольничных пневмоний, из которых 29 были среди детей до 17 лет.

Более 8 тысяч человек, включая 4983 детей, обратились с симптомами ОРВИ и гриппа за медицинской помощью. Сравнивая эти данные с предыдущей неделей, можно отметить рост заболеваемости на 19,7%, однако уровень все еще находится ниже "порогового" значения на 10,5%.

Неделей ранее число заболевших превысило 6,7 тысячи человек. На 15 марта стало известно, что полностью приостановлен воспитательный процесс в двух детских садах.

Кроме того, в 19 классах девяти школ и в 11 группах девяти дошкольных учреждений также были введены частичные ограничения. В Сыктывкаре, административном центре Коми, за прошедшую неделю было зарегистрировано 2997 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа.

Это число оказалось ниже расчетного эпидпорога на 22,7%. Лабораторные исследования также подтвердили несколько случаев гриппа A(H3N2) и гриппа В за прошедшую неделю. Кроме того, были обнаружены респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу.