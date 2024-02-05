В Коми более 10 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом за неделю
- 22:30 5 февраля
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- Олег Помидоров
В регионе с 29 января по 4 февраля зарегистрировали 10064 случаев обращения в медучреждения с симптомами ОРВИ и гриппа. Среди них – 6124 ребенка.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, по сравнению с прошлой неделей есть незначительный рост, однако количество заболевших находится ниже эпидемиологического порога.
Так, в 15 районах республики, в разных школьных и дошкольных учреждения приостанавливали образовательный процесс. На 5 февраля в Коми была полностью закрыта на карантин лишь одна школа и один детский сад. А обучение было приостановлено во всей республики в 145 классах 54 школ и в 15 группах 13 дошкольных учреждений.
Также в Коми зафиксировали 141 случай заболевания ковидом. Из них 120 случаев – внебольничных пневмоний. Среди заболевших 42 несовершеннолетних.
В Сыктывкаре за неделю зарегистрировали 4360 обращений к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа.