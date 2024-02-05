В Коми более 10 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом за неделю

В регионе с 29 января по 4 февраля зарегистрировали 10064 случаев обращения в медучреждения с симптомами ОРВИ и гриппа. Среди них – 6124 ребенка.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, по сравнению с прошлой неделей есть незначительный рост, однако количество заболевших находится ниже эпидемиологического порога.