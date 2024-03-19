В Воркуте рецидивист при попытке украсть шоколад выкрутил руки продавцу
- 09:00 19 марта
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- Елизавета Петрова
Ранее судимый житель Воркуты стал фигурантом уголовного дела после попытки кражи шоколада с применением насилия, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Сотрудники магазина обратились в дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте, чтобы сообщить о произошедшем.
Директор магазина рассказала, что неизвестный мужчина пытался украсть товар на сумму более 3 тысяч рублей. Он спрятал 58 плиток шоколада под свою куртку и намеревался уйти, не заплатив. Камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале, зафиксировала его противоправные действия.
Когда продавец заметила попытку кражи и попыталась остановить его, мужчина сопротивлялся и выкрутил ей руки. По информации "Комиинформ", сотрудники Росгвардии, вызванные на место происшествия, задержали злоумышленника - ранее судимого жителя поселка Воргашор, родившегося в 1984 году.
Подозреваемый был доставлен в дежурную часть полиции для проведения дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра у него были обнаружены украденные кондитерские изделия.
Сотрудники уголовного розыска также установили, что этот мужчина причастен к еще одному подобному случаю. Накануне он украл продукты питания из другого магазина на сумму около 4 тысяч рублей и продал их прохожим на улице.
В отношении воркутинца были возбуждены уголовные дела по статьям 30 часть 3, 161 пункт "Г" часть 2 и 158 часть 1 УК РФ. Максимальная санкция для данных преступлений предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее мы писали о том, что житель Коми вместе со своей мамой украл ноутбук.