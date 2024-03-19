В Воркуте рецидивист при попытке украсть шоколад выкрутил руки продавцу

Ранее судимый житель Воркуты стал фигурантом уголовного дела после попытки кражи шоколада с применением насилия, сообщает пресс-служба МВД по Коми. Сотрудники магазина обратились в дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте, чтобы сообщить о произошедшем.

Директор магазина рассказала, что неизвестный мужчина пытался украсть товар на сумму более 3 тысяч рублей. Он спрятал 58 плиток шоколада под свою куртку и намеревался уйти, не заплатив. Камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале, зафиксировала его противоправные действия.