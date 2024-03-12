Житель Коми вместе со своей мамой украл ноутбук

В Воркуте местный житель зашел в магазин электроники со своей мамой и украл с витрины ноутбук.

В полицию Заполярья обратилась работника магазина по продаже электроники. Женщина рассказала, что с витрины был украден ноутбук стоимостью около 100 тысяч рублей. Камеры наблюдения зафиксировали момент хищения. На видео запечатлено, как двое неизвестных положили ноутбук и пакет и скрылись с места преступления.