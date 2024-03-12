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Житель Коми вместе со своей мамой украл ноутбук

Житель Коми вместе со своей мамой украл ноутбукФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Воркуте местный житель зашел в магазин электроники со своей мамой и украл с витрины ноутбук.

В полицию Заполярья обратилась работника магазина по продаже электроники. Женщина рассказала, что с витрины был украден ноутбук стоимостью около 100 тысяч рублей. Камеры наблюдения зафиксировали момент хищения. На видео запечатлено, как двое неизвестных положили ноутбук и пакет и скрылись с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению хищения ранее судимого жителя Воркуты 1982 года рождения и его матери 1958 года рождения. По месту жительства преступников был проведен обыск, а похищенный ноутбук был изъят.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по факту кражи, которое было совершено в составе группы по предварительному сговору. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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