В Коми простились еще с одним участником СВО

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В зоне СВО погиб житель Коми Дмитрий Грогуленко. Об этом стало известно 1 марта. Дмитрий, родившийся и выросший в поселке Подтыбок Корткеросского района, был активным и трудолюбивым молодым человеком. Он окончил профессионально-техническое училище №20, получив специальность автослесаря.

После окончания училища Дмитрий поступил в педколледж имени Куратова, чтобы получить высшее образование и стать профессиональным педагогом. Он был уверен, что сможет передать свои знания и опыт молодому поколению.

Дмитрий был активным участником студенческой жизни, принимал участие в различных общественных мероприятиях и спортивных состязаниях. Он также был заботливым супругом и заботливым отцом для своей семьи.