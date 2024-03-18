В Коми простились еще с одним участником СВО
- 14:30 18 марта
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- Елизавета Петрова
В зоне СВО погиб житель Коми Дмитрий Грогуленко. Об этом стало известно 1 марта.
Дмитрий, родившийся и выросший в поселке Подтыбок Корткеросского района, был активным и трудолюбивым молодым человеком. Он окончил профессионально-техническое училище №20, получив специальность автослесаря.
После окончания училища Дмитрий поступил в педколледж имени Куратова, чтобы получить высшее образование и стать профессиональным педагогом. Он был уверен, что сможет передать свои знания и опыт молодому поколению.
Дмитрий был активным участником студенческой жизни, принимал участие в различных общественных мероприятиях и спортивных состязаниях. Он также был заботливым супругом и заботливым отцом для своей семьи.
У Дмитрия осталась любящая супруга и дети, которые сейчас переживают невосполнимую потерю.