В Сыктывкаре Роспотребназдзор проверил качество воздуха после пожара на хлебозаводе

После возгорания на хлебозаводе в Сыктывкаре Роспотребнадзор провел проверку качества воздуха в этом районе. Об этом сообщает БНК.

Пожар, который произошел в одном из цехов "Сыктывкархлеба" 16 марта, охватил площадь в 500 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал. В связи с этим инцидентом, Роспотребнадзор организовал мониторинг атмосферного воздуха на предприятии, расположенном по адресу: улица Громова, 83, в Сыктывкаре.