В Сыктывкаре Роспотребназдзор проверил качество воздуха после пожара на хлебозаводе
- 11:45 18 марта
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- Елизавета Петрова
После возгорания на хлебозаводе в Сыктывкаре Роспотребнадзор провел проверку качества воздуха в этом районе. Об этом сообщает БНК.
Пожар, который произошел в одном из цехов "Сыктывкархлеба" 16 марта, охватил площадь в 500 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал. В связи с этим инцидентом, Роспотребнадзор организовал мониторинг атмосферного воздуха на предприятии, расположенном по адресу: улица Громова, 83, в Сыктывкаре.
Специалисты из аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми" были назначены для проведения анализа проб атмосферного воздуха в зоне влияния пожара, вблизи жилых зданий в Сыктывкаре.
Исследования, проведенные 16 марта 2024 года, показали, что содержание загрязняющих веществ не превышает установленные гигиенические нормативы, то есть предельно-допустимые концентрации.