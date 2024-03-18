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В Сыктывкаре Роспотребназдзор проверил качество воздуха после пожара на хлебозаводе

В Сыктывкаре Роспотребназдзор проверил качество воздуха после пожара на хлебозаводеФото народного корреспондента БНК

После возгорания на хлебозаводе в Сыктывкаре Роспотребнадзор провел проверку качества воздуха в этом районе. Об этом сообщает БНК.

Пожар, который произошел в одном из цехов "Сыктывкархлеба" 16 марта, охватил площадь в 500 квадратных метров, но, к счастью, никто не пострадал. В связи с этим инцидентом, Роспотребнадзор организовал мониторинг атмосферного воздуха на предприятии, расположенном по адресу: улица Громова, 83, в Сыктывкаре.

Специалисты из аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Коми" были назначены для проведения анализа проб атмосферного воздуха в зоне влияния пожара, вблизи жилых зданий в Сыктывкаре.

Исследования, проведенные 16 марта 2024 года, показали, что содержание загрязняющих веществ не превышает установленные гигиенические нормативы, то есть предельно-допустимые концентрации. 

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